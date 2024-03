EUA e aliados derrubam 15 drones dos houthis no Mar Negro

As forças americanas e aliadas derrubaram neste sábado (09/03) 15 drones disparados no Mar Vermelho e no Golfo de Áden por rebeldes iemenitas apoiados pelo Irã, informaram os militares dos EUA.

Pouco tempo depois, os houthis reivindicaram o ataque, dizendo que haviam disparado mísseis contra um navio comercial "americano" e lançado drones contra navios de guerra dos EUA no "Mar Vermelho e no Golfo de Áden".

Esse foi um dos maiores ataques dos houthis desde que os rebeldes xiitas iniciaram, em novembro, uma campanha de ataques com drones e mísseis contra embarcações na área do Mar Vermelho, rota vital para o comércio mundial, em solidariedade declarada aos palestinos durante a guerra de Israel contra os militantes do Hamas apoiados pelo Irã na Faixa de Gaza.

O Comando Central dos EUA, ou Centcom, disse que o ataque em "larga escala" dos houthis ocorreu antes do amanhecer no Mar Vermelho e no adjacente Golfo de Áden.

O Centcom e as forças da coalizão determinaram que os drones "representavam uma ameaça iminente aos navios mercantes, à Marinha dos EUA e aos navios da coalizão na região".

O comando acrescentou, em uma postagem na plataforma de mídia social X, que "navios e aeronaves da Marinha dos EUA, juntamente com vários navios e aeronaves da Marinha da coalizão, abateram 15" dos drones.

"Essas ações são tomadas para proteger a liberdade de navegação e tornar as águas internacionais mais seguras e protegidas."

O porta-voz militar houthi Yahya Saree, afirmou, também no X, que os rebeldes haviam realizado duas operações separadas.

Ataque "com mísseis e 37 drones"

A primeira teve como alvo o navio comercial Propel Fortune no Golfo de Áden, disse ele, chamando-o de navio "americano". Os sites de rastreamento de navios descrevem o graneleiro como tendo bandeira de Cingapura, mas não informaram sua posição atual.

Uma segunda operação disparou "37 drones" contra "vários navios de guerra americanos", disse Saree.

O principal líder houthi, Abdelmalek al Houthi, disse nesta quinta-feira que nos últimos cinco meses seu grupo lançou um total de 96 ataques com mísseis balísticos e drones contra 61 navios no Mar Vermelho e no Mar da Arábico, após o início da guerra de Gaza na segunda semana de outubro.

Em dezembro, os Estados Unidos anunciaram uma iniciativa de segurança marítima para proteger a navegação no Mar Vermelho dos ataques dos houthis, que forçaram as embarcações comerciais a se desviarem da rota que normalmente transporta 12% do comércio global.

Os ataques rebeldes desta semana causaram as primeiras fatalidades relatadas.

O governo filipino disse que dois tripulantes filipinos estavam entre os mortos em um ataque com mísseis contra o navio graneleiro True Confidence.

Em 2 de março, o primeiro naufrágio conhecido de uma embarcação em decorrência dos ataques ocorreu quando o Rubymar, com bandeira de Belize e operado pelo Líbano, afundou no Mar Vermelho dias após um ataque de míssil rebelde.

Desde janeiro, os Estados Unidos e o Reino Unido também lançaram repetidos ataques contra alvos houthis no Iêmen em resposta aos ataques a navios, mas os rebeldes continuaram a atacar embarcações mercantes e também alvejaram navios americanos e britânicos.

Os rebeldes do Iêmen controlam a capital Sanaa e grande parte da costa do Mar Vermelho, apesar de uma campanha de bombardeio anterior iniciada por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita em 2015 e que continuou por anos.

md (AFP, EFE, Reuters)