Conflitos Síria

EUA atacam alvos na Síria em meio a tensão no Oriente Médio

27/10/2023 27 de outubro de 2023

Segundo Washington, missão respondeu a série de ataques contra militares americanos na Síria e no Iraque por combatentes apoiados pelo Irã. UE expressa preocupação com escalada regional do conflito entre Israel e Hamas.