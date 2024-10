EUA alertam que Irã prepara "ataque iminente" contra Israel

Fontes do governo americano afirmaram que regime de Teerã prepara ataque com mísseis balísticos, em meio à escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah.

Um funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos advertiu nesta terça-feira (01/10) que o Irã está preparando um ataque iminente com mísseis balísticos contra Israel.

"Os Estados Unidos estão apoiando os preparativos de defesa" para este ataque iminente, declarou a fonte. Da mesma forma, esse funcionário da Casa Branca alertou o Irã sobre "sérias consequências" se o ataque prosseguir.

Na segunda-feira, quando Israel iniciou uma incursão terrestre no sul do Líbano, os Estados Unidos ainda não tinham detectado movimento de equipamento militar no Irã, embora fontes americanas tenham alertado para a capacidade do Irã de se mobilizar rapidamente, segundo a emissora NBC.

As Forças de Defesa de Israel (FDI), por sua vez, disseram nesta terça-feira que não havia, detectado um ataque aéreo do Irã "por enquanto". O alerta ocorre num momento em que foras israelenses começam a realizar incursões terrestres no Líbano contra o grupo Hezbollah, que é apoiado pelo Irã.

"Por enquanto, não detectamos nenhuma ameaça aérea lançada do Irã", disse o porta-voz militar Contra-Almirante Daniel Hagari, acrescentando que o exército israelense estava "preparado para se defender e atacar" o Irã no caso de um ataque lançado pelo regime fundamentalista islâmico.

Tanque israelense sendo transportado para a fronteira do Líbano Foto: Menahem Kahana/AFP/Getty Images

Este seria o primeiro ataque direto do Irã contra Israel desde abril, quando Teerã atacou duas bases aéreas israelenses com mísseis e drones e atingiu partes das Colinas de Golã ocupadas.

Naquela ocasião, a maioria das armas lançadas pelo Irã foram interceptadas por Israel, pelos Estados Unidos ou por países árabes da região, como a Jordânia.

jps (EFE, AFP, ots)