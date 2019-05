EUA advertem aviões comerciais de perigo no Golfo Pérsico

O mês de maio em imagens

500 anos da morte de Leonardo da Vinci

O mundo lembra os 500 anos da morte daquele que foi, talvez, o maior artista do Renascimento: Leonardo da Vinci. Para lembrar a data, numerosas exposições focam a obra e a vida do artista e cientista. A cerimônia no castelo Clos Lucé, em Amboise, na França, onde estão os restos mortais do pintor, contou com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron. (02/05)