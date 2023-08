Estudante desaparecida em Berlim é encontrada morta

O caso da estudante María Fernanda Sánchez, que desapareceu em Berlim na segunda quinzena de julho, teve um desfecho trágico, após um transeunte encontrar na tarde de sábado (05/08) o corpo da jovem de 24 anos flutuando em um canal no bairro de Adlershof.

O desparecimento havia provocado comoção na capital alemã, levando a uma intensa mobilização da polícia berlinense, da comunidade latina local e de autoridades mexicanas.

Segundo informações da polícia alemã, as investigações preliminares indicam que não havia sinais de violência no corpo, e que "não se pode presumir culpa de terceiros" pela morte.

Quando as buscas ainda estavam em curso, a polícia alemã já havia apontado que havia "indicações" María Fernanda estava em uma "situação psicológica excepcional" antes do seu desaparecimento. Os resultados da autópsia ainda não foram concluídos.

O paradeiro da estudante, que estava há cinco meses em Berlim, era desconhecido desde 22 de julho, um sábado, quando ela saiu de seu apartamento na capital alemã e não retornou. O último contato que a família teve com ela foi nesse mesmo dia, quando María Fernanda informou que planejava sair para um evento com amigos, mas acabou decidindo ficar em casa. No dia seguinte, quando a família voltou a tentar contato, ela não atendeu às chamadas. Em seu apartamento, foram encontrados seu celular e laptop, que estão sendo analisados pela polícia.

Após o desaparecimento, a família da estudante viajou para a Europa para acompanhar a investigação. Em uma mensagem divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do México, a família confirmou a morte de María. "Com profunda tristeza, informamos que hoje, 5 de agosto, a polícia da Alemanha confirmou que nossa filha María Fernanda foi encontrada sem vida", diz o texto. "Agradecemos o apoio e a solidariedade. Pedimos respeito à memória de nossa filha, ao nosso luto e à nossa privacidade", acrescenta a breve mensagem da família.

Poucas horas antes de o corpo de María ser encontrado, uma vigília em frente à embaixada do México em Berlim havia reunido 250 pessoas, que expressaram solidariedade aos pais da estudante.

Nas últimas duas semanas, a polícia local realizou buscas pela jovem com o auxílio de cachorros e mergulhadores. Mais de 500 voluntários também participaram de buscas conjuntas pela cidade. Milhares de cartazes com o retrato de María foram espalhados por Berlim. O governo mexicano também se mobilizou. O presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, chegou a declarar que estava em contato com autoridades alemãs. María também teve seu nome incluído em uma lista de desaparecidos da Interpol. Ao longo das buscas, a polícia de Berlim recebeu mais de 100 pistas sobre desaparecimento da jovem.

A comunidade latino-americana em Berlim se envolveu particularmente nos esforços de buscas. Uma conta no Instagram com o nome find_maffy_berlin atraiu milhares de seguidores para reunir informações sobre as buscas e pedir pistas sobre o paradeiro. "Maffy" era o apelido da jovem, que estudava na Universidade da Europa para Ciências Aplicadas, em Berlim.

Na última sexta-feira, o perfil do embaixador do México na Alemanha, Francisco Quiroga, e a conta da representação diplomática no Twitter, abordaram a questão das dificuldades de saúde mental que alguns membros da comunidade mexicana podem enfrentar no exterior e divulgaram serviços de ajuda. "É normal de vez em quando ficar sobrecarregado e se sentir mal. O responsável é pedir folga e consultar especialistas. Quanto mais cedo melhor. Estamos à distância de uma chamada: +49170 975 7763", escreveu o embaixador.

______________

Se você enfrenta problemas emocionais e tem pensamentos suicidas, não deixe de procurar ajuda profissional. Você pode buscar ajuda neste site: https://www.befrienders.org/portugese

jps (AFP, dpa, ots)