Estudante atira e mata colega em escola da Alemanha

A polícia alemã prendeu um rapaz menor de idade suspeito de atirar contra e matar um colega de classe na cidade de Offenburg, em Baden-Württemberg, nesta quinta-feira (09/11).

Levada ao hospital, a vítima acabou não resistindo aos ferimentos.

Investigadores trabalham com a hipótese de um crime com "motivação pessoal", já que os dois se conheceriam, e por ora descarta um possível atentado.

A agência de notícias dpa informa que o ataque teria ocorrido em uma sala do 9º ano – classe frequentada, via de regra, por jovens com idade entre 15 e 16 anos –, e que o rapaz portava munição consigo e teria sido posteriormente contido por um adulto.

A polícia isolou a área, e os alunos da escola – eram cerca de 180 no momento do ataque – estão recebendo acompanhamento psicológico.

Na quarta-feira, em Hamburgo, a polícia havia sido acionada por causa de ameaças semelhantes em duas escolas, quando jovens apontaram armas de brinquedo contra professores. Horas mais tarde, os agentes anunciaram a detenção de cinco jovens com idades entre 11 e 14 anos.

ra (AFP, dpa)