"Estou morrendo", diz ex-presidente uruguaio José Mujica

O ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, de 89 anos, revelou em entrevista publicada nesta quinta-feira (09/01) que o câncer em seu esôfago se espalhou para o fígado e que a progressão da doença não pode mais ser interrompida.

"O câncer no meu esôfago está colonizando meu fígado. Não consigo pará-lo com nada. Por quê? Porque sou um homem velho e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso fazer nem um tratamento bioquímico nem uma cirurgia porque meu corpo não aguenta", disse Mujica em entrevista ao semanário Búsqueda realizada na terça-feira.

"O que eu peço é que me deixem em paz. Não me peçam mais entrevistas ou qualquer outra coisa. Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. O guerreiro tem direito ao descanso", afirmou.

Ex-guerrilheiro, presidente de 2010 a 2015 e uma das figuras mais emblemáticas da esquerda na América Latina, Mujica foi diagnosticado com câncer de esôfago em maio de 2024.

Ele disse que está tomando as providências necessárias para ser enterrado no jardim de sua humilde casa, no Cerro de Montevidéu, ao lado de sua cadela Manuela, sob uma árvore que ele mesmo plantou.

"Vou morrer aqui. Tem uma sequoia grande lá fora. Manuela está enterrada lá. Estou preenchendo a papelada para que eles possam me enterrar lá também. É isso."

Apesar da doença, Mujica continuou ativo nos últimos meses na campanha para as eleições presidenciais, vencidas por seu sucessor na Frente Ampla, Yamandú Orsi, e concedendo entrevistas à imprensa.

No início de dezembro, ele recebeu os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Colômbia, Gustavo Petro, que lhe concederam as mais altas honrarias de seus respectivos países.

Em dezembro de 2024, Mujica recebeu do presidente Lula a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul Foto: Mariana Greif/REUTERS

Médica confirma metástase

A médica pessoal de Mujica, Raquel Pannone, confirmou nesta quinta-feira a metástase no fígado do ex-presidente e disse que ele "quer ter tranquilidade" para fazer com seu tempo "o que tiver vontade de fazer".

"No dia em que fizemos a endoscopia digestiva para ver em que situação estávamos e definir a colocação do stent [uma pequena prótese que evita obstrução de vasos sanguíneos], foram feitos exames que mostraram imagens em nível hepático. Foi a isso que Pepe se referiu; a existência de imagens que são metástases do seu câncer, do esôfago ao fígado", enfatizou.

"Ele está na fazenda, está tranquilo, está sendo alimentado por via oral e pela gastrostomia que colocamos antes para complementar a ingestão calórica e a ingestão de nutrientes, porque ele não pode necessariamente receber sempre por via oral tudo o que precisa", explicou.

"Hoje ele está perambulando por aí. Está tranquilo em casa. Isso não mudou de ontem para hoje, nem vai mudar no curto prazo. Essa situação vai continuar", acrescentou Pannone. A médica explicou que por várias razões não é possível dizer por quanto tempo a situação deve permanecer assim.

Mujica colaborou com a DW entre 2017 e 2022 através de sua videocoluna Consciência Sul, na qual discorria sobre uma variedade de temas relacionados à política latino-americana e mundial.

