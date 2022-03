Estados alemães vão punir quem usar o "Z" em apoio à Rússia

Os estados alemães da Baixa Saxônia e a Baviera estão tomando medidas contra quem utilizar publicamente o "Z", símbolo de apoio à invasão russa da Ucrânia.

Ambos os estados federais determinaram que o uso público do símbolo na Alemanha durante, por exemplo, manifestações, é passível de punição que vai de multa a três anos de prisão.

Na Rússia, a letra "Z" aparece atualmente em muitos lugares no espaço público. É fácil reconhecê-la como símbolo porque não existe no alfabeto cirílico. Numerosos veículos militares russos também foram pintados com a letra "Z".

A letra também tem adornado prédios, carros e roupas em cidades russas, como forma de mostrar apoio à guerra contra a Ucrânia, de acordo com um comunicado da Secretaria do Interior da Baixa Saxônia, atualizado neste sábado (26/03).

"Liberdade de expressão tem limite"

O secretário do Interior do estado, Boris Pistorius, explicou que qualquer pessoa que use o símbolo "Z" para expressar publicamente a aprovação da guerra de agressão do presidente russo, Vladimir Putin, contra a Ucrânia deve esperar consequências criminais no estado.

"Todo o mundo pode expressar sua opinião na Alemanha", afirmou, ponderando, entretanto, que "a liberdade de expressão termina onde começa o código penal".

O secretário da Justiça da Baviera, Georg Eisenreich, alertou que aqueles que "usam publicamente a marca 'Z' das forças armadas russas na Baviera" podem ser processados por fazer apologia ao crime.

A base para as determinações dos estados alemães é um parágrafo do Código Penal alemão, segundo o qual é passível de punição, por multa ou até três anos de prisão, comportamento que possa ser entendido como demonstração pública de aprovação de guerras de agressão e que perturbe a ordem pública.

Eisenreich também citou a lei alemã sobre crimes contra o direito internacional público. "Não aceitamos a aprovação de crimes que violem o direito internacional", disse o secretário.

Significado controverso

O "Z"apareceu há algumas semanas – assim como a letra V e outros símbolos – em tanques russos que avançaram em direção à Ucrânia. O equipamento militar russo provavelmente foi marcado dessa maneira para que os soldados pudessem distingui-lo dos veículos ucranianos.

Uma teoria para seu significado é que poderia ser a primeira letra da palavra "zapad" ("oeste"). Isso poderia ter sido usado para indicar a direção do movimento das tropas ou que os tanques com a marca são originados de regimentos ocidentais do país.

Algumas teorias também reconhecem uma referência ao presidente ucraniano Volodimir Zelenski, cujo sobrenome é transliterado com um "Z" em muitas línguas.