Estados alemães endurecem mecanismo de emergência contra covid-19

Na luta contra a disseminação do coronavírus, vários estados alemães estão reduzindo a taxa limite de novas infecções por número de habitantes no sistema de alerta precoce, que aciona a intensificação de medidas de isolamento social.

Há cerca de duas semanas, os governos federal e estaduais alemães haviam acertado que, se em determinada região forem registradas 50 novas infecções por 100 mil habitantes no período de uma semana, restrições rígidas de distanciamento social deveriam ser impostas novamente na localidade em questão.

No entanto, vários estados já reduziram esse limite. Nesta terça-feira (19/05), o governo da Baviera, no sul da Alemanha, informou que em vez de 50 novas infecções, o sistema de alerta precoce já será acionado no estado se 35 novas infecções por 100 mil habitantes forem computadas em uma semana.

Se o valor limite for excedido em um distrito ou município do estado, o governo bávaro pede para que haja um retorno paulatino das medidas de distanciamento social nessas áreas.

Com mais de 45 mil infecções pelo novo coronavírus confirmadas, a Baviera é o estado da Alemanha com mais casos da doença, seguido pela Renânia do Norte-Vestfália, no oeste do país, que registrou mais de 36 mil infecções.

Uma redução do limite para o mecanismo de alerta também foi determinado em Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, o terceiro estado com mais casos no país (cerca de 34 mil). O governo local determinou que 35 novas infecções por 100 mil habitantes em sete dias já acionarão o "alarme amarelo", que estipula uma observação mais atenta das autoridades da disseminação da covid-19, com aumento de testes e de avisos à população.

Em Berlim, o limite para novos casos também é mais severo. Na capital alemã, foi estipulado que 30 novos casos por 100 mil pessoas durante uma semana já é o suficiente para acionar o retorno de determinadas medidas de isolamento social.

MD/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter