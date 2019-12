"Estado Islâmico" envia "mensagem aos cristãos"

A milícia terrorista "Estado Islâmico" (EI) divulgou nesta sexta-feira (27/12) um vídeo mostrando, segundo alega, a execução de 11 cristãos no nordeste da Nigéria, como vingança pela morte do líder jihadista Abu Bakr al-Bagdadi.

No filme de um minuto de duração, veem-se diversos homens de olhos vendados serem executados com disparos e golpes de faca por supostos combatentes do EI. Um homem mascarado afirma tratar-se de uma "mensagem para os cristãos de todo o mundo"

Abu Bakr al-Bagdadi, ex-líder do EI, foi morto em outubro, numa operação militar direcionada dos Estados Unidos, após ser caçado durante anos. O material foi disponibilizado na plataforma de propaganda do grupo, Amak, e também difundido no serviço de mensagens Telegram.

Supostas vítimas cristãs do ato de vingança dos jihadistas

Nos últimos meses, a milícia "Estado Islâmico Província África Ocidental" tem intensificado seus ataques contra cristãos, forças de segurança e pessoal humanitário na Nigéria. Além disso, os combatentes erguem bloqueiam ruas com barricadas e revistam casas.

A milícia fundamentalista é uma facção dissidente do grupo terrorista Boko Haram, que já há dez anos pratica violência no Norte nigeriano. Na terça-feira, a ONU condenou os atos de grupos armados no Nordeste do país africano.

AV/afp,epd,rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter