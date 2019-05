Estado americano legaliza compostagem humana

Washington se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a legalizar a compostagem humana, depois de seu governador, o democrata Jay Inslee, assinar um projeto de lei na tentativa de reduzir as emissões de carbono geradas pela prática de enterrar e cremar cadáveres.

De acordo com a nova lei, que entra em vigor em maio de 2020, as pessoas que morrerem naquele estado terão a opção de ter seus corpos transformados em solo humífero adequado para a jardinagem em um processo chamado de recomposição.

"A recomposição oferece uma alternativa ao embalsamento, ao enterro e à cremação que é natural, segura, sustentável e irá resultar em economias significativas de emissões de carbono e de uso da terra", defende Katrina Spade, fundadora da Recompose, uma empresa baseada em Seattle que deve ser a primeira a oferecer o serviço nos Estados Unidos.

"A ideia de retornar à natureza de uma forma tão direta e voltar ao ciclo da vida e da morte é realmente muito bonita", disse ela à agência de notícias AFP.

Sua técnica de recomposição – desenvolvida com apoio da Universidade Estadual de Washington, que fez testes clínicos com corpos de doadores – consiste em colocar um cadáver num recipiente de aço hexagonal contendo lascas de madeira, alfafa e palha. Esse recipiente é fechado, e o corpo é decomposto por micróbios dentro de 30 dias.

O produto final é um solo seco, macio e rico em nutrientes, semelhante àquele comprado em casas de jardinagem e indicado para hortas de vegetais.

"Tudo – incluindo ossos e dentes – é recomposto", afirma Spade. "Isso porque nosso sistema cria o ambiente perfeito para micróbios termofílicos (ou seja, que gostam do calor) e bactérias benéficas para destruir tudo bem rapidamente."

O processo utilizado pela Recompose é o mesmo usado há décadas com animais de fazenda. Testes clínicos realizados pela universidade em Washington concluíram que ele era seguro também para ser usado com corpos de seres humanos.

A nova lei vem num momento em que se busca alternativas para lidar com o pouco espaço em cemitérios urbanos, bem como com a emissão de gases de efeito estufa gerada pela cremação. Segundo a AFP, mais da metade dos americanos opta por ser cremada. No estado de Washington, essa porcentagem pula para 75% das pessoas.

As tradições relacionadas à morte estão mudando rapidamente nos Estados Unidos, e alternativas ecologicamente sustentáveis estão "crescendo em popularidade entre os consumidores", afirmou a Associação Nacional de Diretores Funerários dos Estados Unidos.

Segundo uma pesquisa feita em 2018 pelo órgão, quase metade dos entrevistados expressou interesse em explorar alternativas mais verdes no pós-morte. Entre as opções que ganham popularidade estão caixões feitos de materiais orgânicos.

EK/afp/rtr

