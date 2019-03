Estágio na redação brasileira da DW

As inscrições para o programa de estágio na DW Brasil em 2020 encerram-se em 30 de abril de 2019 (Atenção, este anos tivemos que antecipar o fim do prazo).

Podem se inscrever jornalistas ou estudantes de jornalismo.

São requisitos:

– ter um bom texto em português,

– ter uma boa compreensão de textos em alemão e inglês.

Além disso, é desejável, mas não obrigatório:

– falar alemão,

– ter experiência em jornalismo impresso ou online.

Os candidatos devem enviar seu currículo em alemão ou inglês e em português para o e-mail curriculos@dw.com. No campo "Assunto", devem escrever "Estágio na DW Brasil". Para 2020, serão consideradas todas as candidaturas que chegarem até a meia-noite de 30 de abril de 2019.

A seleção dos estagiários é feita pelos editores da DW Brasil com base nos currículos enviados. Há no máximo quatro vagas para 2020. A DW não cobre os custos da viagem de ida e volta para a Alemanha nem qualquer outra despesa relacionada ao estágio, como hospedagem, seguros ou alimentação. A DW oferece uma ajuda de custo mensal fixa, cujo valor depende da qualificação e experiência do estagiário. O estágio tem duração de três meses. Caso o candidato disponha de apenas um ou dois meses, deve informar isso ao enviar seu currículo. O estágio é em Bonn.

Todos os candidatos serão informados pela DW Brasil se foram escolhidos ou não até o final de maio de 2019.

Confira nos links externos abaixo outras oportunidades para jornalistas brasileiros na Alemanha.