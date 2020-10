Esqueleto de tiranossauro rex bate recorde em leilão

Um dos esqueletos de tiranossauro rex mais completos do mundo foi arrematado por um valor recorde de 31,8 milhões de dólares, aproximadamente R$ 177,2 milhões, num leilão realizados pela empresa Christie's, em Nova York, nesta terça-feira (06/10). O valor é quatro vezes maior ao recorde anterior alcançado na venda de um esqueleto de dinossauro.

O lance inicial estava estimado entre 6 milhões e 8 milhões de dólares. Em menos de dois minutos, os lances haviam ultrapassado o recorde anterior – de 8,4 milhões de dólares alcançado na venda do tiranossauro rex Sue, comprado pelo Museu Field de História Natural de Chicago, num leilão de 1997.

Desde a primeira descoberta de um esqueleto de tiranossauro rex, em 1902, apenas cerca de 50 foram encontrados no mundo.

Crânio de Stan exposto na Christie's

Apelidado de Stan, o esqueleto leiloado nesta terça-feira tem quatro metros de altura e 12 metros de comprimento e apresentada marcas de furos no crânio e pescoço, que especialistas acreditam ser de brigas com outros dinossauros da mesma espécie. Ele viveu há cerca de 67 milhões de anos e pesava aproximadamente oito toneladas.

Descoberto em 1987 na Dakota do Sul, o esqueleto recebeu o nome do paleontólogo amador que o encontrou: Stan Sacrison. Mais de 30 mil horas de escavações e montagem foram necessárias para desenterrar e montar os 188 ossos do esqueleto.

Desde 1996 ele estava em exposição no museu do Instituto Black Hills, na Dakota do Sul. Há diversas réplicas de Stan em exposição em vários países. O nome do comprador não foi divulgado.

CN/afp/efe