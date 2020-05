Esqueleto de mais de 4 mil anos é descoberto na Alemanha

Nok: Misteriosas esculturas pré-históricas da África

Nok: a origem das esculturas africanas

As esculturas Nok estão entre as descobertas arqueológicas mais importantes da África subsaariana. As peças de terracota com mais de dois mil anos são os primeiros testemunhos da escultura no continente. Até o dia 23 de fevereiro, alguns desses exemplares ficarão expostos no museu Liebieghaus em Frankfurt.