O próximo Futurando será especial sobre o novo coronavírus, que surgiu na China no começo de dezembro de 2019 e, em apenas três meses, se espalhou para mais de 150 países e territórios. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia, justificando que em duas semanas os casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, havia se multiplicado por 13 fora da China.

O programa percorre uma linha de tempo da doença, desde quando, como e onde ela surgiu na cidade chinesa de Wuhan, até quando se espalhou para outros países.

Ainda há muitas dúvidas sobre o novo tipo de coronavírus, batizado de SARS-CoV-2, que segue sendo exaustivamente estudado. O que se sabe é que a doença é mais grave quando atinge os chamados grupos de risco, que incluem pessoas com problemas respiratórios pré-existentes, cardíacos e diabéticos. O Futurando conversa com especialistas e mostra por que cada um desses fatores agrava o quadro dos infectados e o que pode ser feito para se resguardar da contaminação.

Para conter a disseminação da doença, muitos países decretaram quarentena a seus cidadãos e fecharam fronteiras. Com as restrições de viagens, um dos setores que mais sofre com a pandemia é o do turismo. Mas quais são as chances reais de contrair a doença em um avião ou em um navio? O Futurando explica se o risco é grande ou não.

Uma pandemia que ameaça o mundo exige uma resposta global. A próxima edição do programa mostra como estão as pesquisas sobre o novo coronavírus. Uma equipe de cientistas chineses publicou o código genético do vírus no início de janeiro, permitindo que pesquisadores de todo o planeta pudessem trabalhar nele. A equipe do Futurando visita Hong Kong e a Bélgica, onde uma universidade tenta desenvolver uma vacina contra a doença, e também mostra uma iniciativa na Alemanha focada em minimizar o risco de propagação do vírus.

Também na Alemanha, um grupo de pesquisadores trabalha há muito tempo desenvolvendo medicamentos para tratar doenças perigosas, como ebola, febre de lassa e zika. Eles descobriram uma possível substância ativa contra o vírus ebola no silvestrol. Mas será que essas pesquisas são uma esperança para também ajudar a combater o novo coronavírus?

"Conseguimos estabelecer que esta substância tem um efeito antiviral contra pelo menos dois coronavírus. O fator celular que ele inibe é aquele que desempenha um papel no vírus atual, portanto é provável que também seja eficaz com esse vírus" explica a médica Christin Müller, do Instituto de Virologia Médica de Gießen.

Mais do que medicamentos, a melhor maneira de prevenir infecções específicas é aproveitar o sistema imunológico do corpo humano, através de vacinas. Elas são produzidas a partir de uma versão enfraquecida de um vírus ou de partes de seu código genético e colocam o sistema imunológico em alerta.

Uma vacina segura e eficaz pode demorar até cinco anos para ser desenvolvida. Mas o coronavírus se disseminou muito rápido e, por isso, esforços mundias estão sendo feitos para desacelerar esse processo. Quanto tempo pode levar para que se desenvolva uma vacina contra a covid-19? O Futurando conta.

O combate ao coronavírus exige esforços conjuntos de todos! Não deixe de conferir essa edição especial do programa para ficar bem informado e repassar aos seus familiares e amigos informações confiáveis.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

