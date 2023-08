Espanha vence Inglaterra e ganha sua primeira Copa feminina

Seleção espanhola jogou melhor e derrotou as inglesas por 1 a 0. Torneio deste ano quebrou recordes de público e de audiência.

A seleção feminina de futebol da Espanha derrotou neste domingo (20/08) a Inglaterra por 1 a 0 na final da Copa do Mundo, e obteve o primeiro título de campeão do país ibérico.

A final foi realizada no Stadium Australia, em Sydney, e teve um público de 75.784 pessoas.

Os dois países estavam pela primeira vez em uma final da Copa, e a Espanha entrou em campo com a memória amarga de uma derrota para a Inglaterra no ano passado, nas quartas de final do campeonato europeu.

A Espanha conseguiu criar a maioria das chances de gol na partida, e a capitã Olga Carmona marcou aos 29 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, a Espanha teve a oportunidade de ampliar o placar em um pênalti, cobrado por Jenni Hermoso mas defendido pela goleira inglesa, Mary Earps.

O torneio deste ano quebrou recordes de público e de audiência, que revelaram aumento do interesse pelo futebol feminino. A Copa do Mundo foi organizada pela Austrália e pela Nova Zelândia, e foi a primeira no hemisfério sul.

Quase duas milhões de pessoas assistiram a jogos nos nove estádios do campeonato, que teve uma média de público de cerca de 30 mil torcedores.

A última Copa do Mundo de Futebol Feminino na França, há quatro anos, atraiu cerca de 1,1 milhão de torcedores, com uma média de público de 21.756 pessoas.

