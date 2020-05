Eslovênia se declara livre de coronavírus

A Eslovênia se tornou o primeiro país europeu a declarar o fim da epidemia de covid-19 em seu território. O governo do Estado-membro da União Europeia (UE) afirmou nesta sexta-feira (15/05) que a doença está sob controle e que, portanto, não há mais a necessidade de medidas extraordinárias de saúde.

"Hoje a Eslovênia tem a melhor situação da epidemia na Europa, o que nos permite cancelar o alerta de epidemia geral", disse o primeiro-ministro Janez Jansa, dois meses após a declaração de epidemia.

Segundo o governo esloveno, os residentes da UE poderão, a partir de agora, cruzar livremente a fronteira do país a partir da Áustria, Itália e Hungria em postos de controle predeterminados, enquanto a maioria dos cidadãos não europeus deverá adotar uma quarentena de 14 dias.

O primeiro caso de coronavírus na pequena nação alpina de dois milhões de habitantes foi registrado em 4 de março. No dia 12 do mesmo mês, foi declarada epidemia nacional. O país soma hoje 1.464 casos confirmados e 103 mortes por covid-19, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins.

Com a diminuição no ritmo das infecções, o governo decidiu optar pela abertura das fronteiras. Entretanto, algumas medidas de prevenção ainda permanecem válidas, como a proibição de aglomerações públicas e a manutenção das regras de distanciamento social e do uso de máscaras de proteção.

Na próxima semana, será permitida a reabertura de alguns centros de compras e hotéis. As competições de futebol e outros esportes coletivos serão permitidas a partir de 23 de maio.

Apesar do anúncio do governo, alguns especialistas alertaram para a presença do coronavírus no país. "Nenhuma outra nação europeia até agora declarou o fim da epidemia, então temos de ser cautelosos", observou a especialista em doenças infecciosas Mateja Logar a uma emissora pública. "O vírus ainda está presente."

