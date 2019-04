Erdogan quer repetição das eleições em Istambul

O Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), do presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan, vai pedir a repetição das eleições locais em Istambul, maior cidade do país, onde os resultados provisórios indicam vitória da oposição.

"Vamos apresentar um recurso extraordinário. Vamos dizer que queremos a repetição das eleições em Istambul", disse Ali Ihsan Yavuz, um dos vice-presidentes do AKP, após a comissão eleitoral ter rejeitado a proposta do partido, que atualmente está no poder, sobre uma recontagem total dos votos.

De acordo com resultados provisórios das eleições locais realizadas no dia 31 de março, o AKP perdeu, também, na capital Ancara e em outras cidades da Turquia.

Em Istambul, berço político de Erdogan, segundo os dados preliminares, o candidato do bloco de oposição venceu com 48,79% dos votos, contra 48,25% do candidato do AKP, o ex-primeiro-ministro Binali Yildirim.

Istambul e Ancara eram dominadas há 25 anos pelo AKP e por formações islamistas. A derrota é um revés forte para Erdogan, que fez campanha ativa para evitar um voto de protesto contra a crise financeira que vive o país.

Desde o começo do mês, dirigentes do AKP já denunciavam "irregularidades", tendo solicitado a revisão de dezenas de milhares de boletins de voto que foram considerados nulos.

As eleições locais são consideradas um termômetro da popularidade do governo.

LE/lusa

