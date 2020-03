Erdogan aumenta pressão sobre UE após deflagrar crise na fronteira com Grécia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, elevou a pressão sobre a União Europeia nesta quarta-feira (04/03) ao afirmar que a crise na fronteira de seu país com a Grécia só poderá ser resolvida se a Europa declarar apoio ao que chamou de "soluções políticas e humanitárias" de Ancara no norte da Síria.

A declaração de Erdogan veio após um dia de novos confrontos ao longo da fronteira, quando uma multidão de migrantes tentou forçar a entrada na Grécia, fazendo com que as forças de segurança gregas tivessem de intervir para impedir uma invasão em seu território. Milhares de migrantes e refugiados se acumulam ao longo da fronteira greco-turca.

A crise teve início após Erdogan anunciar que seu governo não impediria mais os migrantes abrigados em seu país de tentar chegar à Europa através da Grécia, numa tentativa de forçar a UE a aumentar a ajuda ao país, que abriga em torno de 3,6 milhões de refugiados sírios.

A Turquia realiza operações militares contra o governo da Síria numa ampla faixa no norte do território sírio, numa tentativa de impedir um novo fluxo migratório a partir de Idlib, região dominada por grupos insurgentes que está sob ataque de tropas de Damasco apoiadas por Moscou.

Quase 1 milhão de habitantes de Idlib foram forçados a se deslocar em razão da violência, mas estão impedidos de entrar no território turco.

O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se reuniram com Erdogan em Ancara nesta quarta feira, e prometeram repassar 170 milhões de euros destinados à ajuda aos grupos em condições vulneráveis na Síria. Borrell afirmou que a UE reconhece as dificuldades que a Turquia enfrenta, mas que a abertura da fronteira para os migrantes "apenas agrava a situação".

O ministro alemão do Exterior, Horst Seehofer, alertou sobre a possível repetição do fluxo migratório que pegou a Europa de surpresa em 2015. Em reunião com os demais ministros do Exterior da UE em Luxemburgo, ele pediu uma política comum de acolhimento no bloco, sem a qual "há o perigo de a migração descontrolada ocorrer mais uma vez por toda a Europa". "Já vimos isso antes, e não quero que aconteça novamente", reforçou.

O ministro francês do Exterior, Jean-Yves Le Drian, comentou que os europeus não devem sucumbir à "chantagem" de Ancara, ressaltando que as fronteiras do continente estão e permanecerão fechadas.

Acusações em meio ao aumento da violência

As forças de segurança da Grécia interviram com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral nesta quarta-feira para impedir a entrada ilegal de migrantes. Os confrontos ocorreram próximo às passagens fronteiriças em Pazarkulee e no vilarejo de Kastanies, ao longo de uma cerca que cobre parte da fronteira não demarcada pelo rio Evros.

Autoridades turcas afirmaram que tiros disparados por agentes gregos deixaram um morto e cinco feridos, o que o governo de Atenas desmentiu. "O lado turco cria e divulga notícias falsas contra a Grécia", acusou o porta-voz do governo Stelios Petsas. "Não houve nenhum incidente com armas de fogo por parte das autoridades gregas", reiterou.

Autoridades da Grécia disseram que a polícia turca atirou bombas de gás contra os migrantes, e apresentaram vídeos que supostamente comprovam a alegação.

Jornalistas no lado turco da fronteira relataram ter visto pelo menos quatro ambulâncias deixando o local. O chefe do setor de emergências do hospital da Universidade de Trakya, na Turquia, afirmou a repórteres que seis pessoas foram internadas nesta quarta-feira, sendo que uma delas morreu antes de chegar ao hospital. Entre os atendidos, três tinham ferimentos a bala.

Segundo relatos, a movimentação em massa de migrantes dentro da Turquia poderia ter sido previamente organizada, com alguns ônibus, micro-ônibus, táxis e carros transportando migrantes de Istambul até a fronteira. Alguns dos que conseguiram atravessar para o outro lado afirmaram que autoridades turcas os orientaram a ir para a Grécia.

O governo grego considerou a situação uma ameaça direta à segurança nacional, e impôs medidas de emergência para acelerar as deportações e suspender o processamento dos pedidos de asilo durante um mês. Há relatos de migrantes sendo literalmente empurrados de volta para a Turquia através da fronteira.

