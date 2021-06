Equipes buscam desaparecidos após desabamento em Miami

Equipes de resgate buscam por 159 pessoas desaparecidas após o desmoronamento de um prédio residencial em Surfside, em Miami, nos Estados Unidos. Três corpos foram encontrados, elevando o total de mortos para quatro, informou nesta sexta-feira (25/06) a prefeita do condado, Daniella Levine Cava.

Inicialmente, o número de desaparecidos era de 99, mas aumentou para 159 após verificadas informações de quantas pessoas estavam no edifício Champlain Towers no momento do desabamento, na madrugada de quinta-feira, quando a maioria dos moradores dormia.

O governador da Flórida, Ron DeSantis declarou estado de emergência no condado de Miami-Dade, o que possibilitou o envio de ajuda e de recursos federais.

Em entrevista coletiva, Levine Cava destacou que "a esperança de encontrar pessoas vivas" permanece e a busca entre a montanha de nove metros de escombros continua, apesar do "risco extremo" que isso representa para os socorristas.

Os motivos do desabamento de cerca de metade dos 136 apartamentos do prédio ainda não foram esclarecidos. De acordo com especialistas, levará meses e talvez anos para determinar as causas do colapso total de uma das alas do edifício. O teto do prédio estava em obras, mas ainda não se sabe se isso pode estar ligado ao acidente.

Esperança de encontrar sobreviventes

Raide Jadallah, chefe dos bombeiros do condado de Miami-Dade, disse que, embora os aparelhos de escuta colocados nos destroços não tenham captado vozes, detectaram ruídos que podem ser batidas, dando aos socorristas esperança de que haja sobreviventes.

Nas primeiras horas de buscas, as equipes conseguiram resgatar 35 pessoas das estruturas do prédio. No entanto, desde a manhã de quinta-feira, quando uma criança e a mãe foram resgatadas, ninguém mais foi encontrado com vida. Durante a noite, as equipes de resgate foram prejudicadas por fortes chuvas

No total, 120 pessoas que poderiam estar no prédio foram encontradas e estão em segurança. Onze pessoas ficaram feridas e quatro delas estão em hospitais. Os desalojados estão sendo alocados em hotéis.

"Estes são tempos muito difíceis e as coisas ficarão mais difíceis à medida que avançarmos", disse o diretor da polícia de Miami-Dade, Freddy Ramirez.

As equipes de resgate, lideradas por bombeiros de Miami-Dade, abriram um túnel através da montanha de entulho e estão trabalhando com cães treinados e equipamentos de sonar para encontrar sinais de vida.

Coleta de DNA

No centro de reunificação familiar, a poucos quarteirões do Champlain Towers, os serviços de emergência começaram a coletar amostras de DNA de pessoas com parentes desaparecidos para facilitar a identificação quando corpos forem encontrados nos escombros, informou a emissora de televisão NBC 6.

O prédio de 12 andares foi inaugurado em 1981 e havia acabado de passar por uma inspeção obrigatória por ter completado 40 anos.

Pelo menos 27 dos desparecidos são de países latino, incluindo Colômbia, Cuba, Chile, Paraguai, Porto Rico e Argentina. Um menino brasileiro de cinco anos que mora no prédio e o pai dele estão desaparecidos. Outro brasileiro foi resgatado com uma escada magirus de uma das partes do edifício que não desabou.

le (lusa, efe, ots)