Envelhecimento e manipulação do DNA: tecnologia evolui para nos manter jovens e saudáveis

Existe um mercado, o chamado mercado de carbono, que propõe soluções tecnológicas para mitigar os efeitos das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. São várias as propostas, desde sequestrar gás carbônico a taxar empresas com atividades extremamente poluentes. No Futurando desta semana, vamos discutir a viabilidade das técnicas de geoengenharia solar.

Quem não quer se manter jovem e saudável por mais tempo – quem sabe até a vida inteira? Algumas empresas dizem que tem jeito. Será que tem? A aposta é num composto conhecido pela sigla NMN, que está presente no nosso corpo e serviria para frear ou mesmo reverter o processo de envelhecimento.

Por falar em envelhecimento, até que ponto a genética de cada um de nós conta? O genoma humano é uma espécie de chefe ou juiz que sentencia quanto – e de que forma – vamos viver? Sabemos, por exemplo, que até traumas são geneticamente herdados. Mas quanto do nosso estilo de vida impacta o organismo?

Conversamos com a hematologista Karina Tozatto Maio a respeito desse assunto, e se há como interferir no nosso DNA para evitar o surgimento de determinadas doenças. A especialista respondeu a uma curiosidade de um espectador do Futurando.

O programa debate ainda uma forma de otimizar o corpo por meio do biohacking. Conhece essa palavra e o que ela quer dizer? Basicamente, é uma referência a uma forma natural que temos de turbinar o nosso organismo. Tirar dele o melhor proveito possível para uma vida duradoura e com mais saúde.