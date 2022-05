Olexandra recorda: "Em 15 de março decidi ir embora: uma estação de metrô nas vizinhanças tinha sido atingida, acordei com as paredes da casa tremendo. Em 23 de março tomei o trem para ficar com uma amiga em Lviv. Mas em 26 de março bombas caíram lá, também. Eu estava no porão e pensei: 'Deus, me deixa sobreviver até amanhã.' De Lviv, fui primeiro para a República Tcheca, e de lá para a Alemanha."