Entenda decisão do papa sobre bênção a casais do mesmo sexo

18/12/2023 18 de dezembro de 2023

É a primeira vez que a Igreja abre caminho de forma clara à bênção de casais homoafetivos. Nova orientação, no entanto, ainda explicita oposição do Vaticano ao casamento de pessoas do mesmo sexo no âmbito religioso.