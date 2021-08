Enfermeira é suspeita de aplicar soro em vez de vacina na Alemanha

Uma investigação da polícia alemã apontou que uma enfermeira no norte do país pode ter aplicado solução salina em vez da vacina contra a covid-19 em milhares de pacientes, que terão agora que retornar aos centros de vacinação.

O escândalo ocorreu em um posto de imunização no distrito de Friesland, no litoral do Mar do Norte, e pode ter afetado cerca de 8.600 pessoas que se dirigiram ao centro para se vacinar entre 5 de março e 20 de abril.

Desse total, mais de 2.000 habitantes da região já responderam à convocação das autoridades locais e se registraram para receber o imunizante, informou nesta quarta-feira (11/08) a Secretaria de Saúde do estado alemão da Baixa Saxônia, onde Friesland está localizado.

As primeiras doses para os pacientes afetados já serão oferecidas a partir desta sexta-feira, comunicou um porta-voz do distrito. Trata-se do maior recall da campanha de vacinação no país até agora.

Embora a solução salina não seja perigosa para quem a recebeu, o escândalo ocorreu num momento em que a Alemanha vacinava idosos com alto risco de serem infectados pelo coronavírus – e que, ao não receberem a vacina, ficaram desprotegidos.

A polícia disse que ainda não está claro o que motivou a enfermeira – cujo nome não foi divulgado – a agir dessa forma. Mas sabe-se que ela expressou ceticismo em relação à vacina em postagens nas redes sociais. Segundo a emisorra NDR, o caso foi entregue a uma unidade especial que investiga crimes de motivação política.

O chefe de polícia de Wilhelmshaven/Friesland, Peter Beer, afirmou apenas que evidências concretas do crime teriam surgido durante o interrogatório da suspeita, mas ele não forneceu maiores detalhes. Também não ficou claro se a enfermeira está presa.

rc/ek (Reuters, DPA)