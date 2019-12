Encontrados restos humanos na rota do avião chileno desaparecido

Equipes de busca encontraram restos humanos e destroços durante as buscas pelo avião militar que desapareceu a caminho da Antártida com 38 pessoas a bordo, informou nesta quarta-feira (11/12) o governador da província chilena de Magallanes, José Fernández, no extremo sul do país.

O avião Hércules C-130 da Força Aérea do Chile (FACH) decolou de Punta Arenas na segunda-feira e perdeu contato com os radares quando faltava uma hora, ou 500 quilômetros, para o pouso na base Presidente Eduardo Frei Montalva, a maior do Chile na Antártida.

Pouco antes do anúncio de Fernández, a FACH havia informado que navio Antarctic Endeavour, de bandeira chilena, encontrara restos de esponja que poderiam ser da parte interna dos tanques de combustível do avião. O achado se deu na região da Passagem de Drake, que separa a América do Sul do continente gelado, onde o mar é considerado um dos mais turbulentos do mundo.

Os destroços, localizados a 30 quilômetros da última posição conhecida do avião, deverão chegar a Punta Arenas nos próximos dias. Em comunicado, a FACH anunciou que, em respeito aos familiares dos desaparecidos, todas as informações serão "analisadas e validadas" antes de serem comunicadas à imprensa.

Familiares dos tripulantes e passageiros do C-130 chegam a Punta Arenas para acompanhar buscas

A Marinha brasileira informou que o navio polar Almirante Maximiano encontrou "itens pessoais e destroços compatíveis com a aeronave Hércules C-130". A embarcação brasileira, utilizada em projetos científicos na Antártida, era uma das mais próximas do local onde o avião perdeu contato com os radares.

Navios e aviões dos Estados Unidos, Uruguai e Argentina também vasculham a região de quase mil quilômetros quadrados. A bordo da aeronave estavam 32 militares das FACH, além de três do Exército, e dois trabalhadores de uma empresa de engenharia e um estudante da Universidade de Magallanes. A maioria deles ia trabalhar em tarefas de apoio logístico na base chilena. As famílias dos passageiros e tripulantes foram levadas nesta quarta-feira a Punta Arenas para acompanhar as buscas.

Se confirmada, esta será a pior tragédia aérea do país desde a queda de um avião com 21 pessoas a bordo, em 2011, que transportava ajuda humanitária para o arquipélago de Juan Fernández, a 670 quilômetros da costa chilena, onde ocorrera um terremoto de magnitude 8,8.

