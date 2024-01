Enchentes persistem em várias regiões da Alemanha

Cheias e inundações atingem boa parte do norte, centro e leste do país, antes da chegada de tempo frio e seco. Chanceler Olaf Scholz visita regiões atingidas e enaltece trabalho de voluntários.

Após suas semanas de fortes inundações em vários pontos do país, as cheias dos rios e os alertas de enchentes continuavam a atingir boa parte do norte, centro e leste da Alemanha nesta quinta-feira (04/01). As chuvas dos últimos dias elevaram os níveis de alguns dos rios que já haviam transbordado.

O Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) avalia que a situação ainda é bastante tensa, especialmente no centro e no noroeste do país, onde o tempo deve permanecer úmido. Os meteorologistas preveem mais chuvas na região antes do fim de semana, ainda que em nível mais baixo do que nos últimos dias.

A partir do próximo domingo, uma área de forte pressão deverá trazer condições mais frias e secas, com temperaturas congelantes e neve em alguns pontos.

Chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, visitou regiões atingidas pelas enchentes Foto: Jan Woitas/dpa/picture alliance

O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, visitou o estado da Saxônia-Anhalt, no leste do país, onde o rio Helme ainda está com alerta máximo de enchentes. Ele elogiou os esforços dos voluntários que trabalham para minimizar os danos na região. "Isso é um grande sinal de solidariedade e demonstra que podemos nos unir na Alemanha. Não deixaremos ninguém sozinho", afirmou.

Os governos estaduais pedem que o governo federal declare estado de emergência, de modo a possibilitar empréstimos financeiros adicionais para ajudar nos esforços.

Situação crítica em várias cidades

Vários rios na Saxônia-Anhalt ainda estavam nesta quinta-feira no nível de alerta 3, o segundo mais alto na escala alemã. No estado vizinho da Saxônia, o nível dos rios ainda estava bem acima do normal em locais de grande concentração urbana, como na região central de Dresden, por onde flui o rio Elba.

Situação ainda é bastante tensa, especialmente no centro e no noroeste da Alemanha, onde o tempo deve permanecer úmido Foto: Lars Penning/dpa/picture alliance

Na Baixa Saxônia, estado que sofreu os maiores estragos nas enchentes ocorridas durante a virada do ano, a situação permanece crítica em várias cidades e vilarejos. Em torno de 100 mil pessoas – entre funcionários dos serviços de emergência e voluntários – se mobilizaram para ajudar a conter os danos. Equipes de emergência também vieram da França.

A região de Lilienthal, a norte de Bremen, foi provavelmente a mais afetada no estado. Em torno de 20 mil pessoas tiveram de deixar suas casas, mas algumas delas já receberam permissão para retornar, embora ainda haja muitas casas e apartamentos vazios, segundo as autoridades locais. Nas últimas horas, porém, o nível da água começou a retroceder.

rc (AFP, DPA, DW)