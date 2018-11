Em Paris, Merkel afirma que paz não é algo garantido

O presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, abriram neste domingo (11/11) um fórum global em Paris com apelos em prol da paz, que veem ameaçada de vários lados.

"A paz que temos hoje está longe de ser algo garantido e é necessário que lutemos por ela", disse Merkel, alertando contra "um pensamento nacionalista cego" em discurso no Fórum de Paris pela Paz, organizado por Macron para promover o multilateralismo e a governança global, por ocasião do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial.

"Vemos que a cooperação internacional, um equilíbrio pacífico entre os interesses de uns e de outros, e mesmo o projeto europeu de paz são de novo questionados", disse Merkel, diante de mais de 70 chefes de Estado e de governo.

O presidente francês, por sua vez, questionou se, no futuro, a reunião deste domingo, com 84 chefes de Estado e de governo no Arco do Triunfo, por ocasião do centenário do armistício, "será a imagem do último momento de união diante de uma nova desordem mundial".

A chanceler destacou a importância de a Alemanha ser convidada para o evento e lembrou a falta de visão global dos que governavam na época das duas guerras mundiais. Para ela, esse tipo de encontro serve para mostrar que a paz não deve ser dada como alcançada e que é preciso manter a guarda porque conservá-la é "uma batalha diária".

"Não podemos nos deixar levar pelos interesses nacionais", alertou Merkel, destacando que aparentemente as lições das guerras mundiais não foram aprendidas, como evidenciam os 222 conflitos violentos vividos no ano passado e os 65,8 milhões de refugiados que existem no mundo, mais da metade deles crianças.

Apesar do cenário, ela destacou avanços feitos, como a criação da ONU, sem a qual "o mundo seria pior", e a declaração Universal dos Direitos Humanos. "Acho que agora não conseguiríamos estes avanços feitos após o horror da guerra. Agora seria mais difícil", afirmou, antes de fazer uma nova defesa do multilateralismo.

Macron, como anfitrião, também enfatizou que é preciso entender as lições deixadas pelas guerras mundiais e alertou que o mundo hoje sofre ameaças similares às existentes no passado. "Esses perigos põem em dúvida o horizonte de paz no qual muitos acreditam", afirmou.

Diante disso, ele explicou o motivo da criação do fórum e disse que o encontro será realizado anualmente "para buscar soluções para que o avanço da paz".

Guterres também fez advertências e afirmou que, em sua opinião, uma "engrenagem" geopolítica parecida a que levou ao início das duas disputas mundiais está em andamento.

"Muitos elementos de hoje parecem semelhantes aos do início do século 20 e dos anos 1930 e aumentam os receios de uma engrenagem invisível", alertou o secretário-geral da ONU.

