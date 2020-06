Em meio a suspeita de fraude, ex-CEO da alemã Wirecard é preso

O que os alemães fazem com o dinheiro

Confiança nos bancos

A maioria dos entrevistados (55,4%) não acredita que os bancos especulem com o dinheiro depositado nas contas. Neste ponto há uma clara diferença entre os moradores de leste e oeste da Alemanha. Enquanto 25% dos questionados no oeste do país acreditam que os bancos negociem com o dinheiro deles, na antiga Alemanha de regime comunista 35,4% acham isso.