Em apoio à Ucrânia, Sean Penn entrega Oscar a Zelenski

Ator e diretor se encontrou com o presidente ucraniano na cidade de Lviv. A estatueta vai permanecer no país até o fim da guerra. Depois o também ator Zelenski deve devolvê-la a Penn em Malibu, Califórnia.

O ator e diretor americano Sean Penn se encontrou nesta terça-feira (08/11) com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, para reforçar apoio ao país na guerra contra a Rússia. Na cidade de Lviv, no oeste ucraniano, ele presenteou o político e também ator ucraniano com uma das duas estatuetas do Oscar que ganhou como Melhor Ator.

Penn foi premiado em 2004 por sua atuação no filme Sobre meninos e lobos, e em 2009 em Milk – A voz da igualdade, no qual interpreta o primeiro homem abertamente gay a ser eleito para um cargo político nos Estados Unidos, nos anos 70.

"Desta vez, nossa reunião foi especial. Sean trouxe sua estatueta do Oscar como um símbolo de fé na vitória do nosso país. Ela permanecerá na Ucrânia até o fim da guerra", publicou Zelenski em sua conta no Facebook. Antes de ingressar na política, o presidente ucraniano tinha uma bem-sucedida carreira de ator.

Quando a guerra terminar, Zelenski deve voar até Malibu, na Califórnia, para devolver a estatueta ao colega de profissão. "É só uma coisa boba, simbólica. Quando você ganhar [a guerra], leve-a de volta a Malibu", disse Penn, sentado ao lado do líder ucraniano numa mesa cerimonial, enquanto apertava o braço de Zelenski, em sinal de apoio.

Durante o encontro, o presidente ucraniano agraciou Penn com a Ordem do Mérito e agradeceu por "seu sincero apoio e sua significativa contribuição para a popularização da Ucrânia no mundo".

Em seguida, ambos se dirigiram para Kiev, onde há uma placa em homenagem a Penn no "Beco da Coragem", inaugurado em agosto em memória aos parceiros e apoiadores da Ucrânia no conflito.

O local, afirmou Zelenski, não é apenas um sinal de gratidão a figuras proeminentes que defendem a liberdade dos ucranianos, mas também "um lembrete a todas as gerações futuras de que diferentes povos, forças e setores se uniram por nossa vitória".

Outros homenageados no Beco da Coragem são a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e líderes de países vizinhos, como Letônia, Polônia, República Tcheca e Eslovênia, além do ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Em seu tradicional vídeo noturno, no qual se dirige diariamente à população ucraniana, Zelenski destacou que Penn tem "feito de tudo para nos ajudar a obter apoio internacional".

Essa é a terceira vez que o ator americano visita a Ucrânia desde o início da invasão russa, que começou em 24 de fevereiro deste ano. Logo no início da guerra, esteve no país para iniciar as gravações de um documentário que ele segue produzindo sobre o conflito.

gb/lf/av (Reuters, EFE)