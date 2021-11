Elizabeth 2ª cancela participação em evento na última hora

A rainha Elizabeth 2ª cancelou sua participação em uma cerimônia oficial neste domingo (14/11) devido a um problema de saúde relatado no último minuto. De acordo com um porta-voz do Palácio de Buckingham, a monarca, de 95 anos, sofreu uma lesão muscular nas costas.

"A rainha, depois de sofrer uma lesão no músculo das costas, decidiu esta manhã, com grande pesar, que não poderá assistir ao ao culto dominical do Dia da Lembrança no Cenotáfio", disse o comunicado. O Palácio de Buckingham informou na quinta-feira que Elizabeth tinha a "firme intenção" de participar da cerimônia. "Sua Majestade está desapontada por perder o culto", acrescenta o texto.

A uma noite no hospital para fazer vários exames. Os médicos ordenaram que ela descansasse nas últimas semanas, o que levou a rainha britânica a cancelar sua participação em vários eventos públicos, incluindo a abertura da COP26, em Glasgow.

"Coincidência infeliz"

"Como nos anos anteriores, uma coroa de flores será depositada em nome de Sua Majestade pelo príncipe Charles. Sua Alteza Real, junto com a duquesa da Cornualha, o duque e a duquesa de Cambridge, o conde e a condessa de Wessex, a princesa real e o vice-almirante Sir Tim Laurence, o duque e a duquesa de Gloucester, o duque de Kent e a princesa Alexandra estarão presentes no Cenotáfio, conforme planejado ", conclui o comunicado.

Uma fonte do Palácio de Buckingham disse à agência de notícias Reuters que o que aconteceu neste domingo não tem relação alguma com a doença não especificada que levou uma visita da rainha ao hospital em outubro, e disse que tudo foi uma "coincidência incrivelmente infeliz".

A expectativa é de que a Elizabeth retome sua programação com atividades que exigem pouco esforço a partir da próxima semana.

md (EFE, AFP, Reuters)