Eleição na Baviera preocupa governo Merkel

Os cerca de 9,5 milhões de eleitores da Baviera decidem neste domingo (14/10) os destinos do estado no sul da Alemanha, numa votação que deve repercutir a nível nacional. As últimas pesquisas apontam uma queda do número de votos dos aliados da chanceler federal alemã, Angela Merkel, e um forte crescimento do Partido Verde.

O governador da Baviera, Markus Söder, da União Social Cristã (CSU), depositou seu voto em Nurembergue, reforçando seu apelo pela "estabilidade" da região.

Seu partido – legenda irmã da União Democrata Cristã (CDU) de Merkel – deve obter, segundo as últimas pesquisas, entre 33% e 35 %, perdendo a maioria absoluta que vem tendo no estado, de forma quase ininterrupta, desde 1962.

O Partido Social-Democrata (SPD), que faz parte da coalizão do governo Merkel, está com 12 % nas últimas sondagens, o que corresponde a um mínimo histórico, enquanto o Partido Verde pode ser catapultado a segunda força no estado, com cerca de 19%.

As estimativas são que os populistas de direita da Alternativa para Alemanha (AfD) conseguirão entrar na câmara regional bávara com cerca de 10% dos votos, mesma porcentagem que os Eleitores Livres (FW), enquanto o Partido Liberal (FDP) deve ficar com cerca de 5,5%.

Caso as sondagens se mostrem corretas, a CSU terá que buscar alianças para continuar governando a Baviera. Salvo algum imprevisto, não parece que a legenda também obterá votos suficientes para formar coalizão com seu aliado predileto, o FDP, com quem governou entre 2008 e 2013.

Os resultados da eleição desse domingo poderão provocar um forte terremoto na política bávara, possivelmente acentuando a persistente erosão dos grandes partidos e a fragmentação de votos em agremiações menores.

O pleito na Baviera, estado mais próspero de conservador da Alemanha, pode afetar a coalizão que sustenta o governo da Angela Merkel, formada em março após um longo processo de negociações.

Há expectativas de que a participação seja alta. Em Munique, capital do estado, até o meio-dia a participação eleitoral havia superado os 40%, cota mais de três pontos percentuais acima da registrada nas últimas eleições bávaras, há cinco anos. Em outras cidades, como Nurembergue e Regensburg, também foram registrados níveis relativamente altos de comparecimento.

MD/efe/dpa/afp

________________________________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp