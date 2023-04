Elefanta aprende sozinha a descascar banana no zoo de Berlim

Pang Pha usa a tromba para sacudir e tirar a casca da fruta antes de comê-la – mas de forma criteriosa: só se estiver sem outros animais por perto, e com bananas num certo ponto de maturação.

A elefanta Pang Pha nasceu no zoológico de Berlim e foi criada por seus tratadores, que a alimentavam com bananas. Agora, já adulta, ela é a única do local que sabe descascá-las.

Ela provavelmente aprendeu a fazer isso observando humanos, mas só adota esse comportamento se estiver sem outros elefantes por perto – e também rejeita as bananas muito maduras.

O caso dessa elefanta asiática é relatado em um artigo publicado na revista Current Biology. Os autores descrevem como o animal segura a banana com sua tromba, sacode-a para tirar a casca e a joga no chão até que apenas a polpa seja obtida.

Comportamento atípico

Trata-se de um comportamento atípico de Pang Pha, pois ela só descasca bananas se estiver sozinha e se a fruta estiver em um certo ponto de maturação. Se houver outros elefantes por perto, ela os come inteiros, como seus companheiros, mas mantém um em sua tromba para descascar mais tarde.

O grupo de pesquisadores alemães que estudaram a elefanta acredita que "muito provavelmente" ela aprendeu a descascar bananas observando seus cuidadores a fazer o mesmo.

"Descobrimos um comportamento muito singular", disse Michael Brecht, do Centro de Neurociência Computacional Bernstein da Universidade Humboldt em Berlim, "porque é uma combinação de fatores – habilidade, velocidade, individualidade e possível inspiração nos humanos – em vez de um único elemento comportamental".

Como outros elefantes, Pha come bananas verdes ou amarelas inteiras, mas ela rejeita as bananas marrons como excessivamente maduras e só se preocupa em descascar aquelas que são amarelas com manchas marrons.

Quando tais bananas são oferecidas ao grupo de elefantes no zoológico, o comportamento de Pha muda. Ela come o maior número possível de bananas inteiras e guarda a última para descascar depois.

Habilidade rara em elefantes

A capacidade de descascar bananas é, dizem os autores, rara em elefantes, e nenhum outro elefante no zoológico de Berlim faz isso.

Essa habilidade não parece ser facilmente transmissível pelo aprendizado, pois a filha de Pang Pha, Anchali, não age como sua mãe.

Pesquisas anteriores mostraram que elefantes africanos podem interpretar gestos humanos e classificar pessoas em grupos étnicos, mas os complexos comportamentos de manipulação derivados de humanos, como descascar bananas, "parecem bastante únicos".

O comportamento de Pha sugere que, em geral, os elefantes "têm habilidades cognitivas surpreendentes e uma habilidade de manipulação impressionante", segundo a pesquisa.

Os elefantes têm uma destreza notável com as trombas, e seu comportamento é determinado pela experiência, acrescentou Brecht.

bl (EFE)