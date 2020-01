Egito reabre sinagoga do século 14 em Alexandria

As incríveis semelhanças entre Egito e China na Antiguidade

Máscaras de múmias e seus símbolos

No antigo Egito, as múmias muitas vezes portavam máscaras com traços faciais individualizados. Esta máscara parcialmente dourada de Ta-Sherit-en-Hor ostenta um escaravelho alado sagrado no alto da cabeça .Na testa foi também pintado um olho de Hórus, símbolo da proteção do deus da luz.