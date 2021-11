Em maio de 2012, a versão em pastel de "O grito", feita pelo norueguês Edvard Munch em 1985, foi leiloada por 119,9 milhões de dólares.

Os quadros O grito e Madonna, de Edvard Munch (1863–1944), roubados em 2004, foram encontrados dois anos depois. Pintados em 1893 e 1894 respectivamente e mundialmente conhecidos, os dois quadros foram arrancados da parede do Museu de Munch, em Oslo, na presença de numerosos visitantes. Ao lado de "Mona Lisa", de Da Vinci, e "Girassóis", de Van Gogh, "O grito" é um dos quadros mais conhecidos no mundo. Poucos sabem, no entanto, que há quatro versões deste quadro.