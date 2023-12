DW de cara nova: conheça nosso design atualizado

Um novo visual, um design novo e otimizado e uma experiência aprimorada para os usuários – é nisso que nossa equipe de design vem trabalhando há meses. Gostaria de apresentar algumas das atualizações.

A inclusão e a acessibilidade são os pilares do desenvolvimento do nosso design corporativo. No futuro, uma parte significativa do nosso conteúdo não terá barreiras de acessibilidade.

O desempenho técnico do nosso site e do aplicativo da DW foi otimizado para proporcionar uma experiência melhor de uso.

Graças à maior clareza, você encontrará as informações que procura ainda mais rapidamente. Mudamos nossa fonte para tornar a leitura do nosso conteúdo ainda mais agradável. Ajustes visuais nos menus e planos de fundo garantem uma aparência mais clara e fortalecem o reconhecimento da nossa marca como uma fonte confiável de informações.

Nossa paleta de cores e nossos infográficos também receberam uma atualização dinâmica, com cores mais vibrantes e gráficos que facilitam a compreensão de informações complexas.

Queremos que nosso conteúdo seja mais rápido e mais reconhecível, e que você goste ainda mais de navegar pelo nosso site e usar o nosso aplicativo no futuro.

E o novo visual do dw.com é apenas o começo. Nos próximos meses, outras mudanças ocorrerão em todas as plataformas nas quais você pode encontrar conteúdo da DW.

Compartilhe conosco suas impressões e experiências com o design aprimorado da DW. Esperamos ansiosos pelo seu feedback!