DW Brasil estreia novo podcast sobre as eleições de 2022

Com um resumo e uma análise dos principais fatos da semana na campanha eleitoral, o "DW Revista" será publicado sempre às sextas-feiras, a partir de setembro, em todas as plataformas.

Durante o período da campanha eleitoral, a DW Brasil vai produzir uma revista semanal sobre as eleições gerais de 2022 em formato de podcast.

O "DW Revista" será publicado às sextas-feiras, no começo da tarde, no site da DW Brasil . Também é possível ouvir como podcast pelo Spotify , Deezer , iTunes e Google Podcasts .

O serviço pode ser acessado ainda via Feed RSS ou assistentes de voz, como Google Home e Alexa .

Quem tem celular ou tablet com sistema Android ou iOS pode baixar o aplicativo Google Assistente .

Até que o novo presidente do Brasil seja eleito, o "DW Revista" vai acompanhar os principais fatos da corrida eleitoral, acompanhar a apuração, no Brasil, com os nossos repórteres especiais, além de trazer análises e perspectivas únicas sobre o pano de fundo da disputa ao Planalto.

Com um podcast de cerca de 10 minutos, os correspondentes da DW no Brasil, a equipe de jornalistas na Alemanha e os colunistas traçarão um panorama da campanha e também mostrarão a repercussão do pleito na Europa.

A primeira edição vai ao ar no dia 9 de setembro, com foco nas comemorações do bicentenário da Independência e a coincidência das celebrações com a campanha eleitoral. Ouça, ainda, uma avaliação sobre o voto do eleitorado evangélico, já repercutido em coluna da DW Brasil.

Nos demais dias da semana, os ouvintes continuam acompanhando o Boletim de Notícias da DW, que no período da campanha eleitoral será disponibilizado de segunda a quinta-feira, em duas edições diárias, de manhã e à tarde, com um resumo dos principais fatos do Brasil e do mundo. Nas sextas-feiras, ele dá lugar ao "DW Revista".