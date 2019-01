Drone interrompe decolagens no aeroporto de Heathrow

O maior aeroporto da Europa, Heathrow, em Londres, suspendeu na tarde desta terça-feira (08/01) todas as decolagens por cerca de uma hora após um drone ser visto nos arredores de suas pistas. A suspensão foi uma medida de precaução e ocorre quase três semanas após um incidente semelhante no aeroporto britânico de Gatwick.

Em comunicado, o aeroporto, que é o de maior tráfego aéreo do Reino Unido e um dos mais movimentados do mundo, informou que nenhum avião decolaria até que o incidente fosse esclarecido em parceria com a polícia, mas não especificou se foram adotadas medidas em relação aos pousos.

Na nota, a direção do aeroporto se desculpou por "qualquer inconveniente" que os cancelamentos tenham provocado aos passageiros.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que recebeu uma notificação sobre um drone nas proximidades de Heathrow por volta das 17h05 (horário local). Cerca de uma hora depois, o aeroporto anunciou que estava retomando as decolagens.

Em 2017, o aeroporto de Heathrow recebeu 78 milhões de passageiros. Nele operam 81 companhias aéreas, voando para 204 destinos em 85 países.

Em dezembro, o aeroporto de Gatwick, o segundo maior do país, suspender suas atividades pelo mesmo motivo por um dia e meio, afetando mais de mil voos e 140 mil passageiros.

Diante da vulnerabilidade exposta pelo incidente, as Forças Armadas britânicas implementaram tecnologias militares na região do aeroporto para garantir a segurança. Medida semelhante será adotada no Heathrow.

A atual lei britânica proíbe o voo de drones perto de aeronaves, no espaço de até um quilômetro de um aeroporto ou a uma altitude de mais de 122 metros. A punição para quem desrespeitar a lei e colocar em perigo uma aeronave vai até cinco anos de prisão.

CN/rtr/ap/efe

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter