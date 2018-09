Dois turistas americanos são esfaqueados em Amsterdã

Dois turistas americanos foram alvos na sexta-feira (31/08) de um ataque com faca na estação central de Amsterdã, na Holanda. Neste sábado, a polícia local afirmou que o autor é um cidadão afegão de 19 anos, que tinha um visto de residência alemão. As autoridades também afirmaram que ele agiu com "motivação terrorista”.

Após o ataque, o agressor foi ferido a tiros por policiais e levado para um hospital, onde permanece sob vigilância. De acordo o porta-voz da polícia de Amsterdã, Frans Zuiderhoek, o agressor não conhecia as identidades das vítimas, que foram escolhidas de modo aleatório.

As duas vítimas ficaram gravemente feridas, mas não estão em estado crítico, segundo as autoridades da cidade. O embaixador dos Estados Unidos na Holanda, Pete Hoekstra, informou que um dos americanos feridos é um homem jovem, mas não revelou mais detalhes.

O autor do ataque está sendo investigado e a polícia holandesa mantém contato com as autoridades da Alemanha para obter mais informações.

Testemunhas do ataque descreveram momentos de pânico na principal estação de trens de Amsterdã, pela qual passam 250.000 pessoas a cada dia.

A Holanda praticamente não registrou ataques extremistas nos últimos anos, ao contrário de outros países europeus, como França, Reino Unido, Bélgica, Alemanha ou Espanha. Mas as autoridades afirmam que o nível de ameaça é elevado.

O ataque com faca de sexta-feira aconteceu um dia depois do líder populista de direita Geert Wilders ter anunciado o cancelamento de um concurso de caricaturas de Maomé, que estava previsto para as próximas semanas e que havia provocado a indignação da parte da comunidade muçulmana.

A polícia holandesa não comentou sobre um eventual vínculo entre o ataque e o concurso de charges.

JPS/afp/ap

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter