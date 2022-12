Dois mortos após atirador abrir fogo no centro de Paris

Testemunha diz ter ouvido sete ou oito tiros. Polícia detém suspeito de 69 anos e pede para que a população evite a zona do suposto ataque.

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, duas delas em estado crítico, depois que um homem abriu fogo indiscriminadamente nesta sexta-feira (23/12) na área de Strasbourg-Saint-Denis, centro de Paris, informaram as autoridades.

A polícia informou que um suspeito de 69 anos foi detido e pediu aos cidadãos que fiquem distante da área. Os motivos do ataque ainda são desconhecidos.

Uma comerciante disse à agência de notícias AFP que ouviu sete ou oito tiros na Rue d'Enghien, no 10º arrondissement. "Todo mundo entrou em pânico absoluto. Nós nos trancamos no local", disse ela.

O vice-prefeito de Paris, Emmanuel Gregoire, escreveu no Twitter que "houve um ataque armado. Agradecemos às forças de segurança por sua rápida reação". Ele acrescentou que seus pensamentos estão "com as vítimas e aqueles que testemunharam esse drama".

