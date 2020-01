Divulgadas imagens inéditas da superfície do Sol

Pesquisadores da Universidade do Havaí divulgaram nesta quarta-feira (29/01) imagens inéditas da superfície do Sol. As imagens de alta resolução foram captadas pelo maior telescópio solar do mundo, localizado no Havaí.

Um vídeo das imagens mostra a superfície laranja-dourada do Sol coberta por estruturas semelhantes a células que são "do tamanho do Texas" assim como "pequenas pegadas de magnetismo" que se estende no espaço, afirmou a universidade num comunicado.

Cientistas esperam usar os dados coletados pelo telescópio para mapear os campos magnéticos na coroa solar, a área mais externa do Sol, onde ocorrem erupções que podem interferir em voos, na navegação por GPS e causar até apagões na Terra.

"É literalmente o maior salto na capacidade da humanidade para estudar o Sol da Terra desde o tempo de Galileu", disse Jeff Kuhn, do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí.

Localizado no topo de um vulcão na ilha de Maui, o telescópio receberá novos instrumentos nos próximos meses que o tornarão mais poderoso e ajudarão a mapear os campos magnéticos do Sol em "detalhes extremos".

"Com essas novas ferramentas, esperamos aprender como o Sol interage com a Terra", acrescentou Kuhn.

