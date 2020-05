Diretor-geral da OMS defende seu procedimento na pandemia

A evolução da pandemia de coronavírus

Locais sagrados dos muçulmanos vazios em pleno Ramadã

O mês do Ramadã começou com os locais sagrados para os muçulmanos na Arábia Saudita e em Jerusalém fechados, em razão da pandemia de covid-19. Em uma rara ocorrência nos 1.400 anos de história do islamismo, a Grande Mesquita em Meca e a Mesquita do Profeta em Medina – os dois locais mais sagrados para os muçulmanos – permanecerão fechados ao público durante o período de jejum. (24/04)