Diretor do Serviço Secreto dos EUA deixa o cargo

A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira (08/04) que o diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Randolph Alles, deixará em breve o cargo. Os motivos para a saída repentina não foram divulgados. A agência é responsável pela segurança do presidente americano, Donald Trump.

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, Alles será substituído por James Murray. "Alles realizou um bom trabalho ao longo dos dois anos e o presidente lhe agradece pelos mais de 40 anos ao serviço do país", acrescentou.

Em meio a boatos sobre uma demissão, Alles garantiu que não foi demitido e destacou que há semanas era conhecido o fato de que haveria uma transição na liderança da agência.

O anúncio da substituição de Alles foi conhecido um dia depois da saída da secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, do departamento que tem a tutela do Serviço Secreto.

Fontes oficiais disseram à agência de notícias AP que a saída de Alles não tem relação com a renúncia de Nielsen ou com um incidente que ocorreu em março no clube de golfe de Trump na Flórida, quando uma mulher conseguiu furar o bloqueio da segurança, carregando vários dispositivos eletrônicos.

As mesmas fontes garantiram que o afastamento do diretor teria sido ocasionado por um conflito de personalidades no departamento.

Alles, um ex-general da Marinha americana que não tinha vínculos como o Serviço Secreto, foi recomendado para a função pelo ex-chefe de gabinete de Trump John Kelly, que deixou o cargo no final do ano passado.

O ex-general é a mais recente baixa em meio a um número sem precedentes de trocas de posições no alto escalão do governo americano.

CN/afp/lusa/ap

