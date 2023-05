Direita vence segundo turno de eleições municipais na Itália

A direita foi a grande vencedora do segundo turno das eleições municipais na Itália nesta segunda-feira (29/05), levando a melhor em seis capitais de província e conquistando redutos da esquerda, como Ancona, capital da região de Marcas, onde os progressistas governam há mais de três décadas.

No domingo e na segunda-feira, a Itália realizou uma eleição em que os habitantes de 41 municípios foram às urnas em segundo turno, depois que nenhum dos candidatos conseguiu mais de 50% dos votos no primeiro turno, realizado em 14 e 15 de maio.

As principais disputas ocorreram em sete capitais provinciais: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi, além de cerca de 100 municípios na Sicília e na Sardenha.

Com a apuração concluída, os candidatos apoiados pela coalizão conservadora formada pelos partidos Irmãos de Itália, Liga e Força Itália venceram a maioria dessas disputas: Massa, Pisa, Siena, Brindisi e Ancona, enquanto em Terni venceu uma coalizão cívica independente, mas próxima da direita.

Os resultados foram interpretados nacionalmente pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, como um endosso ao seu governo, apenas nove meses depois de sua vitória nas eleições gerais.

"Quero agradecer a todos os cidadãos que escolheram confiar na centro-direita, premiando nosso bom governo, nossas propostas e nossa concretude", comemorou Meloni em um vídeo publicado nas redes sociais.

Esquerda reconhece derrota

De todas as vitórias, a mais simbólica é a de Ancona, administrada pela esquerda por mais de três décadas e que o Partido Democrático (PD), liderado por Elly Schlein, pretendia manter.

A nova líder da social-democracia na Itália não só perdeu esse importante governo local, como também não conseguiu reconquistar as cidades toscanas de Pisa e Siena, e só venceu, com uma margem de 1 ponto percentual, em Vicenza, onde seu partido concorreu em uma lista junto com as legendas de centro do Italia Viva e Azione.

No primeiro turno, os progressistas só conseguiram manter Brescia e Treamo entre os maiores municípios. "É uma derrota clara. Essas são eleições locais, mas mostram que o vento ainda está soprando fortemente a favor da direita", admitiu a líder da oposição italiana na sede nacional do partido, em Roma.

Mais de 6 milhões de eleitores em 790 municípios votaram nas eleições locais, cujo primeiro turno foi realizado em 14 e 15 de maio e que, com uma baixa adesão de cerca de 50%, foi visto como um referendo para o governo de Meloni e o primeiro grande desafio eleitoral para Schlein.

No primeiro turno, a direita venceu em Treviso, Imperia e Sondrio (norte) e Latina (centro), confirmando o bom desempenho eleitoral da coalizão conservadora.

