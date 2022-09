Direita radical vence eleição na Itália, indica boca de urna

A aliança de direita formada pelos partidos Irmãos da Itália (FdI), Liga e Força Italia, desponta como a vencedora das eleições parlamentares italianas ao obter entre 41% e 45% dos votos, segundo a sondagem de boca divulgada pela televisão pública Rai logo após o fechamento dos locais de votação, às 23h (horário local).

O partido de ultradireita FdI, de raízes pós-fascistas e liderado por Giorgia Meloni, é o mais votado, de acordo com o levantamento, tendo obtido entre 22% e 26%.

Enquanto a coalizão progressista liderada pelo Partido Democrático (PD), encabeçado por Enrico Letta, ficou com entre 25,5% e 29,5%. O Movimento Cinco Estrelas (M5S) se tornou o terceiro partido no país, com entre 13,5 e 17,5%.

Caso os números se confirmem, a Itália terá o governo mais à direita desde a Segunda Guerra Mundial, com Meloni, de 45 anos, possivelmente se tornando a primeira mulher a liderar o Executivo do país, já que seu partido foi o mais votado.

Meloni minimiza as raízes pós-fascistas de sua legenda e a retrata como uma sigla conservadora. Ela prometeu durante a campanha apoiar a política ocidental de apoio à Ucrânia e não correr riscos indevidos com a terceira maior economia da zona euro.

O nível de participação no pleito foi menor do que na eleição anterior, tendo sido de cerca de 65 %, frente aos 73% da última votação, em 2018, segundo os primeiros dados oficiais do Ministério do Interior.

Inflação e energia

A campanha eleitoral foi dominada por temas como inflação e custos da energia. No entanto transcorreu durante o verão, com muitos italianos de férias, e só incluiu um debate na televisão: entre Meloni e Enrico Letta, do PD, primeiro-ministro italiano de 2013 a 2014.

Durante a campanha, a coligação de direita prometeu combater a "islamização" da Europa, a favor de "italianos em primeiro lugar" e propôs a flat tax, uma escala única de impostos para todos os cidadãos, independentemente dos salários. Os três partidos apresentam diferenças marcantes, por exemplo, em seu posicionamento perante a União Europeia e a guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia.

As eleições deste domingo foram convocadas depois que o Movimento Cinco Estrelas decidiu abandonar a coalizão governamental e o primeiro-ministro Draghi renunciar, em julho, fazendo cair o governo, dois anos após sua formação.

