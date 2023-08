Dinamarca vai proibir queima do Alcorão

Profanação do livro sagrado do islamismo poderá acarretar multa e prisão de dois anos. Recentemente, queima das escrituras em países nórdicos provocou protestos no mundo muçulmano.

O governo da Dinamarca apresentou nesta sexta-feira (25/08) um projeto de lei que proíbe a profanação de cópias do Alcorão, incluindo a queima do livro sagrado do islamismo. A decisão foi tomada após atos desse tipo no país, que desencadearam protestos em várias nações muçulmanas.

A lei "proíbe o tratamento inadequado de objetos de significado religioso importantes para uma comunidade religiosa", afirmou o ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard.

A medida tem como objetivo evitar que estes itens sejam queimados ou pisoteados em locais públicos. O governo rejeitou objeções apresentadas por alguns partidos de oposição que alegavam que a proibição violaria a liberdade de expressão.

"O ato de desdém e hostil" de queimar uma cópia do Alcorão "prejudica a Dinamarca e os interesses dinamarqueses", argumentou o ministro. "Não podemos continuar sentados de braços cruzados enquanto alguns indivíduos fazem tudo o que podem para provocar reações violentas", destacou. "Acredito fundamentalmente que há formas mais civilizadas de expressar os pontos de vista do que queimar coisas".

Lei também se aplica à Bíblia e à Torá

Uma disposição legal também se aplicará à profanação de outros livros sagrados, como Bíblia cristã e a Torá judaica, e a símbolos religiosos como o crucifixo. Os infratores poderão ser punidos com multa e prisão de dois anos.

Nos últimos meses, várias cópias do Alcorão foram profanadas durante protestos em países nórdicos.

No Iraque, muçulmanos protestaram em frente à embaixada sueca contra a profanação do Alcorão Foto: Murtadha Al Sudani /AA/picture alliance

A queima de cópias do Alcorão recentemente na Suécia provocou grandes manifestações no Iêmen e no Iraque, onde a embaixada sueca foi incendiada e os funcionários repatriados temporariamente.

Vários governos de países de maioria muçulmana alertaram que permitir estes atos de profanação podem ter consequências nas relações diplomáticas.

Na semana passada, a Suécia elevou seu nível de alerta terrorista para o segundo mais alto pela primeira vez desde 2016, em meio a temores de ataques de pessoas irritadas com essas ações.

le (Lusa, ots)