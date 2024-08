Dicionário alemão ganha TikTok, ChatGPT, mais 3.000 palavras

O conceituado dicionário alemão Duden anunciou nesta segunda-feira (19/08) que está introduzindo 3 mil novos verbetes em sua nova edição. Entre eles tão termos de tecnologia e comunicação, como "TikTok", "ChatGPT", "Hyperloop", "OpenAI" e "Ghosting", mas também conceitos comportamentais que se difundiram internacionalmente, entre os quais "Triggerwarnung" (trigger warning, alerta de conteúdo) e "Wokeness" (consciência de questões sociais).

Entretanto a maioria dos novos verbetes se refere a "culinária, crises e guerra" explica a editora-chefe do Duden, Katrin Kunkel-Razum. Aqui entraram "Sushireis" (arroz de sushi), "Tahin" (tahine), "Gojibeeren" (bagas de goji), "Salsiccia" (tipos de salsicha italiana) e "Mocktail" (coquetel não alcoólico).

Esses indicam o gosto crescente dos alemães por ingredientes diversos. Outros registram uma mudança nos hábitos de compra de alimentos, como "Gemüsekiste" (caixote de vegetais) e "Kochbox" (caixa de cozinhar), referindo-se aos cada vez mais populares esquemas de entrega em casa e kits de refeições.

Crises e conflitos

Foram também acrescentadas novas palavras relacionadas à mudança climática, como "Extremwetterereignis" (evento meteorológico extremo) e "Klimakleber" ("colador do clima": ativista que se gruda em pistas de voo e estradas para protestar contra o uso de combustíveis fósseis).

Relativos a conflitos atuais e típicos da predileção alemã pelas aglutinações são "Ukrainekrieg" (guerra na Ucrânia) e "Russlandsanktion" (sanção contra a Rússia). Kunkel-Razum também acha interessante notar que os termos relativos à pandemia de covid-19 permaneceram, mesmo depois que acabaram os confinamentos e as restrições às viagens.

"Nós discutimos o vocabulário sobre o coronavírus intensamente", e está "mais claro" agora do que em 2020 que certas palavras vão seguir em uso, afirma. Então estrearam no dicionário "Impfzertifikat" (certificado de vacina), "Coronaleugner" (negador da pandemia de covid), "Distanzunterricht" (aula de distanciamento) e "Virusvariante" (variante de vírus).

Quem sumiu do mapa, quem voltou

Algumas palavras consideradas obsoletas ou irrelevantes para os tempos modernos foram retiradas do dicionário Duden. Entre elas: "Juckergeschirr" (arreios para um tipo de cavalo de carroça), "Dampfradio" (literalmente "rádio a vapor", apelido para os robustos aparelhos da década de 1950) e UMTS-Handy (smartphones mais antigos, desse sistema de telecomunicações 3G).

Indagada quais eram seus conceitos favoritos, Kunkel-Razum disse ser difícil responder, pois "existem tantas palavras bonitas, originais, importantes". No entanto ela tem predileção especial por algumas que haviam sido retiradas do léxico anos antes e que agora estão voltando. Destaque para "Hackenporsche": "Porsche de calcanhar", os carrinhos de compra pessoais onipresentes na Alemanha que estão sempre batendo no pé de quem vai na frente.