Agora está claro o quanto nos beneficiamos do trabalho árduo das abelhas e como nossas vidas seriam diferentes sem elas. Mas não devemos homenageá-las apenas no Dia Mundial das Abelhas. Apreciar as abelhas é protegê-las. O uso mais contido de pesticidas ajuda. As caixas de insetos fornecem segurança. E flores na sacada ou árvores frutíferas no quintal são para elas fonte segura de alimento.