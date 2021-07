Dezenas de milhares vão à parada do orgulho LGBTQ em Berlim

Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Berlim neste sábado (24/07) em defesa dos direitos LGBTQ, na celebração anual do Christopher Street Day. Estiveram reunidos cerca de 35 mil participantes, segundo a polícia, quase o dobro do esperado pelos organizadores.

Com cinco caminhões de som e muitos foliões estampando as cores do arco-íris, símbolo LGBTQ, a parada passou por pontos importantes da cidade, como o Portão de Brandemburgo e a Coluna da Vitória. No caminho, em apoio à marcha, a embaixada dos Estados Unidos hasteava uma bandeira de arco-íris abaixo da bandeira americana.

O ato ocorreu sob regras rígidas de higiene devido à pandemia de covid-19. O distanciamento foi difícil de ser garantido, mas os participantes eram lembrados a todo momento da obrigatoriedade do uso de máscaras. Os organizadores também pediram que fosse evitado o consumo de álcool. Ao jornal Tagesspiegel, um porta-voz da polícia disse que os manifestantes "em sua maioria respeitaram as regras de higiene".

Participantes "em sua maioria respeitaram as regras de higiene", afirmou a polícia

A parada teve início com um discurso do secretário de Cultura de Berlim, Klaus Lederer, que defendeu tornar a capital alemã uma "zona de liberdade queer", em resposta às ameaças aos direitos LGBTQ promovidas pelos governos das vizinhas Hungria e Polônia.

"Zonas livres de LGBTQs" foram declaradas em partes do território polonês, enquanto a Hungria recentemente aprovou uma lei que proíbe a "promoção" da homossexualidade e da redefinição de gênero entre menores de 18 anos. Os dois países são regidos por governos de ultradireita, cujas políticas levantaram questões sobre o respeito ao Estado de direito. Lederer afirmou que a situação nesses Estados-membros da União Europeia "provoca arrepios".

Em seu discurso de abertura da marcha, o secretário berlinense, que é do partido A Esquerda, também observou que a pandemia foi particularmente difícil para alguns LGBTQs, uma vez que abrigos que atendem a gays, lésbicas, bissexuais e transexuais desamparados foram fechados. Ele reconheceu que "ainda há muito trabalho a ser feito".

A parada LGBTQ retornou às ruas de Berlim após ter sido realizada online em 2020 devido à pandemia

O prefeito da capital alemã, Michael Müller, do Partido Social-Democrata (SPD), também pediu solidariedade aos LGBTQs perseguidos. Embora a Berlim de hoje seja "cosmopolita e liberal", o pensamento e ação homofóbicos são um problema mesmo na "capital europeia do arco-íris", declarou o prefeito. "Temos que nos opor a isso juntos."

Müller reconheceu ainda que, em muitos outros países do mundo, e mesmo na Europa, a situação dos LGBTQs é muito mais difícil do que na Alemanha. Portanto, é preciso pensar nessas pessoas que, em sua luta por igualdade e respeito, "são excluídas, perseguidas ou presas".

A parada LGBTQ retornou às ruas da capital alemã após ter sido realizada online em 2020 devido à pandemia. Em meio às regras de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e veto a bebidas alcoólicas, a organização esperava um público de cerca de 20 mil pessoas. A polícia estimou em 35 mil o número de participantes neste sábado, enquanto os organizadores falaram em 80 mil.

A parada passou por pontos importantes da cidade, como o Portão de Brandemburgo e a Coluna da Vitória

As celebrações foram precedidas por um ataque homofóbico cometido contra um casal de homens em um metrô de Berlim na sexta-feira. Segundo a polícia, as vítimas estavam sentadas em um trem quando foram abordadas por um estranho, que os insultou e depois deu vários socos em um dos homens. Outros passageiros intervieram, e o agressor foi detido após tentar fugir.

Também na sexta-feira, durante um culto na igreja de Santa Maria de Berlim (St. Marienkirche), o bispo Christian Stablein pediu perdão aos LGBTQs pelo sofrimento causado a eles pela Igreja Evangélica.

A parada do Christopher Street Day (CSD), como é chamada a marcha do orgulho LGBTQ na Alemanha, remete a um evento ocorrido em 1969 nos Estados Unidos que é considerado um importante marco do movimento pelos direitos LGBTQ.

Em 28 de junho daquele ano, a polícia invadiu o bar Stonewall Inn, localizado na Christopher Street, em Nova York, onde costumavam se reunir gays, lésbicas, transexuais e travestis não brancos. Embora os frequentadores estivessem acostumados às rotineiras perseguições das autoridades policiais, algo inusitado aconteceu naquele dia: eles se defenderam. O conflito acarretou dias de choques violentos entre LGBTQs e a polícia.

ek (AFP, AP, DPA, Efe, ots)