Dezenas de milhares de pessoas fogem de incêndio na Califórnia

Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a fugir de um incêndio florestal no norte do estado americano da Califórnia. As chamas atingiram a cidade de Paradise nesta quinta-feira (08/11) e ameaçam a cidade de Chico. O vice-governador da Califórnia declarou estado de emergência no Condado de Butte.

A cidade de Paradise, cerca de 290 quilômetros a nordeste de San Francisco, teve de ser evacuada. Todos os 27 mil habitantes receberam ordem de deixar suas casas e buscar refúgio. Vários civis e bombeiros ficaram feridos.

Veículo completamente destruído pelo incêndio florestal que engoliu centenas de casas em poucas horas em Paradise

Centenas de casas foram destruídas, e parte do hospital local foi incendiada, segundo autoridades. Em poucas horas, o fogo, com chamas de até 15 metros de altura, se espalhou rapidamente, atingindo uma área de mais de 70 quilômetros quadrados.

"Quase toda Paradise está destruída", disse o capitão do Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia, Scott McLean, nesta quinta-feira. McLean calculou que cerca de mil estruturas foram destruídas na localidade.

A extensão do impacto ainda é desconhecida, uma vez que as autoridades estão com dificuldades em acessar o local. Relatos dão conta que a fumaça pode ser vista na baía de São Francisco.

O incêndio com chamas de até 15 metros de altura se espalhou rapidamente e consumiu mais de 70 quilômetros quadrados

"É uma situação muito perigosa e muito séria", disse o xerife do condado de Butte, Kory Honea. "Estou dirigindo [o carro] através do fogo enquanto falamos. Estamos fazendo tudo o que podemos para tirar as pessoas das áreas afetadas." Honea confirmou relatos de que muitas pessoas tiveram que abandonar seus veículos.

O incêndio, chamado de "Camp Fire", tem sido alimentado por ventos fortes e pela baixa umidade após meses sem chuva.

As chamas ameaçam uma região rural ao pé das montanhas de Sierra Nevada. Nas primeiras horas desta sexta-feira, as autoridades emitiram ordens de evacuação para partes da cidade de Chico, que tem cerca de 93 mil habitantes.

Bombeiro trabalha para apagar as chamas que tomaram uma residência em Paradise

O vice-governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência para a área atingida pelo fogo no norte da Califórnia e solicitou ao presidente Donald Trump a declaração de estado de emergência federal, afirmando que as condições meteorológicas perigosas devem durar vários dias.

A Califórnia tem passado por um dos piores anos de incêndios florestais em sua história. Neste verão [no Hemisfério Norte] ocorreram inúmeros incêndios de grandes proporções. O vale do Parque Nacional de Yosemite, bastante popular entre os turistas, ficou fechado por semanas devido à fumaça. Até então, a área atingida por incêndios em 2018 tem quase o dobro do tamanho da atingida em 2017 – e quase o triplo da média dos últimos cinco anos.

PV/lusa/dpa/rtr/ap

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter