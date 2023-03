Desbarrancamento em Manaus mata oito pessoas

Um desbarrancamento em Manaus na noite deste domingo (12/03) provocou oito mortes, entre as quais quatro crianças, informou a Defesa Civil.

O incidente ocorreu no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense, atingida nos últimos dias por fortes chuvas. Três vítimas foram resgatadas com vida. Quatro dos oito mortos eram da mesma família. Segundo prefeitura de Manaus, 11 casas foram atingidas pela queda do barranco.

O prefeito da capital, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, estiveram no local nesta segunda-feira para acompanhar os resgates. Almeida anunciou que decretará estado de calamidade pública devido às fortes chuvas, e que na terça-feira se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para buscar recursos a fim de amenizar o problema.

"Nós já temos contratos para essas ações e para facilitar o repasse de recursos federais, eu vou decretar calamidade pública. Inclusive, estava com o secretário nacional de Defesa Civil conversando sobre isso, e nós estaremos amanhã [terça-feira] com o presidente [da República], levando todo o levantamento dessas áreas e do que aconteceu no dia de ontem [domingo]. Já levo o decreto em mãos para o governo federal. Com isso, agiliza a tramitação da liberação de recursos", informou Almeida, enquanto acompanhava os trabalhos no bairro Jorge Teixeira.

Pelo menos 120 ocorrências por causa da chuva foram registradas em Manaus no domingo Foto: Sandro Pereira/Footarena/IMAGO

Chuva acima da média

A Defesa Civil informou que não havia sinais de risco no local do desbarrancamento, mas constatou, posteriormente, excesso de lixo numa área mais alta da região.

Os altos índices pluviométricos registrados recentemente deram peso ainda maior contra o solo, o que acabou resultando no desbarrancamento. De acordo com a prefeitura, nessa parte da cidade foram registrados 96 milímetros de chuva, muito acima da média.

Pelo menos 120 ocorrências relacionadas à chuva foram registradas em Manaus no domingo. Na véspera, o Sistema Nacional de Defesa Civil emitiu alerta de chuva acima da média na cidade. No litoral norte de São Paulo, no fim de fevereiro pelo menos 65 morreram em consequência das fortes chuvas.

le/av (EBC, Lusa, ots)